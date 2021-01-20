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СМИ: заключенные подожгли центр административного задержания в 35 км от Парижа

В бунте участвовало шесть десятков человек

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Заключенные крупнейшего во Франции центра административного задержания, расположенного в департаменте Сена и Марна, подожгли его в среду во время бунта. Об этом сообщил телеканал BFM по сведениям, полученным от полиции департамента.

Центр расположен в городе Ле-Мениль-Амело, в 35 км северо-восточнее Парижа. В бунте участвовало шесть десятков человек. В настоящее время он подавлен, горящее здание потушено.

Для наведения порядка в пенитенциарный центр были переброшены крупные силы полиции - 40 человек из состава роты по борьбе с уличными беспорядками. Также туда прибыли пять экипажей патрульных машин полиции этого города и соседнего Парижа.

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