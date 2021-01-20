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Взрыв в центре Мадрида
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Посольство РФ заявило, что нет информации о пострадавших в Мадриде россиянах

В дипведомстве указали, что поддерживают оперативную связь с экстренными службами города
© AP Photo/Manu Fernandez

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Информации о том, есть ли среди пострадавших в результате взрыва в Мадриде россияне, не поступало. Об этом в среду в Twitter сообщило посольство РФ в Испании.

"Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города", - говорится в сообщении диппредставительства.

В среду около 15:00 по местному времени (17:00 мск) в центре Мадрида прогремел взрыв, были разрушены верхние этажи здания. По предварительной информации, произошла утечка газа, погибли четыре человека. На фото- и видеоматериалах в социальных сетях и в СМИ запечатлены масштабы разрушений сразу после взрыва. На кадрах видно, что по улице разлетелись фрагменты дома, автомобили на близлежащих улицах повреждены, над местом взрыва поднимается столб дыма.

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