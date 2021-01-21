В Приморье сотрудники психоневрологического интерната похитили у пациентов 4,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Приморского края назначил 2,5 года колонии-поселения сотруднику Покровского психоневрологического интерната, который вместе с коллегой украл у клиентов учреждения в общей сложности 4,5 млн рублей, сообщает в четверг прокуратура Приморского края.

"Фигуранты оформили доверенность на открытие счетов и осуществление по ним банковских операций на имя 17 недееспособных клиентов. К дебетовым счетам оформили банковские карты. Они переводили денежные средства с банковских вкладов граждан на дебетовые карты, а затем обналичивали их. Действуя таким образом, сотрудники учреждения похитили более 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Октябрьский районный суд Приморского края вынес приговор по обвинению в преступлении, предусмотренном пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"). Подсудимый получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В ходе предварительного расследования он добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 млн рублей.

Уголовное дело в отношении второго сотрудника пихоневрологического интерната выделено в отдельное производство.