Сиделка признала вину в убийстве пожилой женщины в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сиделка, задержанная в Москве по подозрению в убийстве пожилой женщины, за которой она ухаживала, признала вину в преступлении. Как сообщила в четверг ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

20 января в квартире жилого дома в Угловом переулке было обнаружено тело 82-летней женщины с колото-резаным ранением в области шеи. "По подозрению в совершении указанного преступления задержана 31-летняя сиделка, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки", - сказала Иванова.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит, каким образом женщина была трудоустроена в данную семью", - сообщила Иванова.

Ранее источник сообщил, что, по предварительным данным, подозреваемая страдает психическим расстройством.