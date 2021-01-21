Прокуратура начала проверку в связи с ДТП с участием автобуса в Электростали

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту аварии с автобусом в подмосковной Электростали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Электросталь. Проведение проверки поручено прокуратуре Электростали Московской области", - сообщили в надзорном ведомстве.

Авария произошла в четверг утром на улице Тевосяна. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". В результате аварии, по данным источника в медицинских кругах, пострадали 10 человек. Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек.