Полиция начали проверку после некачественного ремонта в госпитале ФСБ в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали доследственную проверку в отношении руководителя ООО "Мегаполис" после жалоб представителей Главного клинического военного госпиталя ФСБ РФ на некачественный ремонт асфальта на территории учреждения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Между ООО "Мегаполис" и Главным клиническим госпиталем ФСБ был заключен договор на ремонт асфальта на сумму более 9 млн рублей. Деньги были перечислены в полном объеме. Однако проверка военной прокуратуры показала, что допущены нарушения срока и объемов исполнения взятых обязательств. Установлено, что генеральный директор ООО "Мегаполис" преднамеренно, не в полном объеме исполнил принятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и в целях хищения чужого имущества подписал акт о приемке выполненных работ, чем ввел должностных лиц ФГКУ "Главный клинический военный госпиталь" в заблуждение относительно объемов и качества выполненных работ. Материалы в отношении главы ООО "Мегаполис" переданы в полицию для проведения доследственной проверки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предприниматель считает, что объемы и виды работ соответствуют фактически выполненным в пределах суммы контракта, а все обязательства перед госпиталем ФСБ выполнены в полном объеме.