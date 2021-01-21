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После кражи в ЦУМе часов Rolex за 1 млн рублей возбудили уголовное дело

Ранее генеральный директор косметической компании оставила их в примерочной магазина

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после кражи часов марки Rolex с бриллиантами в столичном магазине ЦУМ, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"По факту кражи наручных часов Rolex в универмаге ЦУМ возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в полицию с заявлением обратилась 39-летняя генеральный директор косметической компании. Она сообщила, что вечером 16 января зашла в ЦУМ и на время примерки платья сняла с запястья и положила на пуфик часы Rolex с золотыми вставками и бриллиантами по циферблату стоимостью 1 080 000 рублей. Примерив еще несколько видов одежды, женщина оплатила покупки и ушла. Отсутствие часов на обнаружила спустя некоторое время, находясь уже в ресторане.

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