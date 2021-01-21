Три человека погибли в результате пожара в Вологодской области

ВОЛОГДА, 21 января. /ТАСС/. Трехквартирный деревянный дом сгорел в поселке Чагода Чагодощенского района Вологодской области. На месте пожара обнаружены тела трех человек, личности погибших устанавливаются, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

"Сегодня в 05:02 мск поступило сообщение о пожаре в трехквартирном жилом доме на ул. Трактористов в Чагоде, две квартиры были нежилые. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление со стороны нежилой части дома. На месте происшествия обнаружены тела трех погибших, их личности сейчас устанавливаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован на площади 128 кв. метров. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или электроприборами.

По информации следственного управления СК РФ по региону, погибли двое мужчин и женщина, по факту их гибели проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. На месте происшествия работают следователи, будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и жителей поселка.