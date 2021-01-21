В Ленинградской области изъяли 30 автобусов, незаконно ввезенных в Россию из-за рубежа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Полиция и таможенники изъяли у перевозчиков в Кингисеппском районе Ленинградской области 30 рейсовых автобусов с признаками подделки номеров на узлах для незаконного ввоза их в Россию без уплаты пошлин, сообщили журналистам в главке МВД по и Ленинградской области.

"В Кингисеппском районе Ленобласти изъяты 30 автобусов, ввезенных на территорию РФ с измененными номерами агрегатов", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что машины были изъяты по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Автобусы использовались перевозчиками для обслуживания пассажиров в Ленинградской области.

По данным полиции, номера на агрегатах автобусов заранее изменили при ввозе на территорию РФ. При этом оформлены в России они были по документам на другие транспортные средства.

Все автобусы направлены на экспертизу для проверки подлинности номеров. По двум автобусам уже установлен факт их незаконного ввоза без уплаты таможенных пошлин. Сотрудники уголовного розыска также ищут граждан, которые изготовили документы для незаконного ввоза транспорта в Россию.