Власти Мадрида сообщили о гибели четырех человек в результате взрыва

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Число погибших в результате сильного взрыва в здании в центре испанской столицы возросло до четырех. Как говорится в сообщении, размещенном в четверг в Twitter архиепархии Мадрида, из-за полученных ранений умер священник.

Ранее власти информировали о трех жертвах взрыва и 11 пострадавших. "Ранним утром умер молодой священник Рубен Перес Аяла, который был доставлен в больницу из-за ранений, полученных при взрыве", - говорится в публикации.

20 января днем в здании церковного прихода в центре Мадрида, где проживали священники, прогремел мощный взрыв. Как сообщали ранее власти, среди жертв происшествия - два пешехода, которые находились на улице в момент взрыва. Третьим погибшим является техник, который занимался проверкой бойлера.