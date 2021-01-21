Пожар в общежитии на северо-востоке Москвы потушен

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Четырнадцать человек спасли из здания общежития на северо-востоке Москвы, где произошел пожар. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Из общежития на улице Летчика Бабушкина спасены 14 человек. Возгорание ликвидировано, его площадь составила 15 кв. м", - информировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об эвакуации 60 человек и пяти спасенных.

Четырехэтажное здание общежития пристроено к рынку. Возгорание было на третьем этаже. Его причины устанавливаются.