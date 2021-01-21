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В Москве в 2020 году раскрыто более 5 тыс. преступлений с помощью камер видеонаблюдения

В том числе раскрыто 40 убийств

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 5 тысяч преступлений раскрыто в Москве в прошлом году с помощью камер видеонаблюдения. Об этом говорится в материалах расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве.

"В 2020 году с помощью систем видеонаблюдения было раскрыто 5 085 преступлений, в том числе 40 убийств, 201 разбойное нападение, 516 грабежей, 2 тыс. 712 краж, 111 наркопреступлений", - сказано в материалах.

Кроме того, камеры видеонаблюдения позволяли контролировать соблюдение москвичами режима карантина и самоизоляции.

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Россия
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