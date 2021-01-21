Японский суд отменил вердикт о вине правительства в аварии на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Высокий суд Токио в четверг признал ответственность крупнейшей в Японии энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) за аварию на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года, отменив в то же время решение суда более низкой инстанции, который ранее возложил ответственность за аварию еще и на правительство страны. Об этом сообщило агентство Киодо.

Столичный суд постановил, что не предпринятые центральными властями действия, которые, по мнению истцов, могли бы предотвратить аварию на АЭС, таковыми не являются. В частности, суд подчеркнул, что даже превентивное строительство специальных морских дамб не защитило бы станцию от удара цунами в 2011 году. Суд также обязал TEPCO выплатить в общей сложности 119,72 млн иен ($1,1 млн) 90 истцам.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, а на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет. Кроме того, в пострадавших районах продолжается дезактивация почвы и различных объектов.