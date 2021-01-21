Готовивший теракты житель Ставропольского края получил 14 лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Александра Профира, примкнувшего к международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и готовившего теракты в станице Курской, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в 2020 году мужчина принес присягу на верность лидеру "Джебхат ан-Нусра". Запись с присягой террористической организации Профир отправил одному из ее участников. В феврале прошлого года мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя дома. В качестве места совершения теракта он выбрал здание кинотеатра "Восток" в станице Курской, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.

"В соответствии с приговором суда, Профир А. Р. признан виновным, ему назначено наказание по совокупности приговоров путем полного присоединения неотбытого наказания, назначенного по приговору Курского районного суда Ставропольского края от 28 января 2020 года, к наказанию, назначенному по настоящему приговору, в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме, со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчина признал свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта") и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств").

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе.