Фигуранты дела об убийстве семьи бизнесмена в Ленобласти получили 19 и 23 года колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Ленинградский областной суд приговорил к 23 годам колонии Александра Тютина и к 19 годам заключения Александра Зотова, которых признали виновными в организации и исполнении заказного убийства бизнесмена и его семьи с детьми в Ленинградской области в 2005 году. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Тютина виновным и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Зотову - 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала представитель ведомства.

Приговор вынесен с учетом вердикта присяжных. Обоих признали виновными по статьям УК РФ об организации и исполнения наемного убийства и хранения боеприпасов, а Тютина также в подготовке организации убийства по найму. Тела бизнесмена Дмитрия Зейналова, его беременной жены и двоих детей обнаружили сотрудники его фирмы в 2005 году, приехавшие к его загородному дому после того, как он не появился на запланированной встрече.

В ходе расследования удалось выйти на компаньона Зейналова по бизнесу - Александра Тютина. Выяснилось, что после произошедшего между ними коммерческого конфликта Тютин решил убить не только своего бизнес-партнера, но также его супругу и детей. Исполнителем этого преступления стал Зотов, который получил за свою работу $10 тыс. Тютин сообщил киллеру необходимую информацию о потерпевших, и мужчины совместно разработали план убийства.

В марте прошлого года Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Петербургу завершило расследование дела в отношении Тютина и Зотова. Как выяснили следователи, Зотов проник на участок бизнесмена, где убил его 14-летнюю дочь топором, затем в доме застрелил жену предпринимателя, потом убил 11-летнего сына и самого Зейналова.

Также было установлено, что Тютин в 2018 году намеревался убить свою родственницу из-за денежного спора. Как уточнили в ГСУ СК РФ по Петербургу, для этого он нашел мужчину, который сообщил об этом в полицию. Сотрудники петербургского главка МВД после проводили операцию, в ходе которой "киллер" сообщил Тютину, что якобы исполнил убийство. После этого Тютин согласился оплатить преступление и был задержан полицейскими.