Почти 280 полицейских Москвы пострадали в 2020 году на службе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти 280 полицейских пострадали в ходе несения службы в Москвы в прошлом году. Об этом в четверг в ходе расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года сообщил начальник главка Олег Баранов.

"277 сотрудников ГУ МВД пострадали пр исполнении служебных обязанностей, погибших нет", - сказали он.

Баранов добавил, что за мужество и героизм в 2020 году указами президента РФ наград удостоены 85 сотрудников полиции.

В новость были внесены изменения (16:25 мск) - добавлены подробности по тексту.