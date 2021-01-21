Экс-владелец центра "Три кита" Зуев обвинен в самоуправстве с угрозой применения насилия

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в самоуправстве сопряженном с угрозой применения насилия бывшему владельцу мебельного центра "Три кита" Сергею Зуеву.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, "31 июля вместе с группой граждан в количестве не менее 15 человек, имеющих при себе автомобильные монтировки, он вошел в здание одного из торговых комплексов. Действующий руководитель и сотрудники организации под угрозой применения насилия были вынуждены покинуть свои рабочие места". "В результате противоправных действий им был причинен моральный вред, а компании - материальный ущерб в размере около 4 миллионов рублей. ГСУ ГУ МВД России по Московской области вынесено постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Ирина Волк, не раскрыв личных данных обвиняемого.

Однако источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о Зуеве.