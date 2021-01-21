{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в 2020 году зарегистрировано более 50 тыс. дистанционных преступлений

Раскрывается только каждое десятое такое преступление, отметил начальник главка Олег Баранов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 50 тыс. преступлений, совершенных дистанционным путем в Москве, выявлено сотрудниками полиции в 2020 году. Об этом в четверг в ходе расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года сообщил начальник главка Олег Баранов.

"Количество дистанционных краж и мошенничеств продолжает расти, способы и средства становятся сложнее. <...> В этом году зарегистрировано более 50 тыс. таких преступлений, при этом раскрывается только каждое десятое такое преступление", - сказал он.

Баранов отметил, что в этих целях созданы профильные следственные подразделения, в задачу которых входит расследование преступлений данной категории.

Теги
Россия
Следователи в Ленобласти спустя 17 лет нашли подозреваемого в жестоком убийстве девушки
Мужчина убил девушку после отказа вступить с ним в интимные отношения
Читать полностью