Суд приговорил мурманчанина к 22 годам лишения свободы за разбой и убийство ребенка

МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Мурманский областной суд приговорил мурманчанина, напавшего на женщину и убившего ребенка, к 22 годам лишения свободы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения, когда 15 января 2019 года в подъезде одного из домов по улице Новое Плато в Мурманске напал на женщину. Он выхватил у нее сумку, в которой оказалось 3 740 рублей, а затем ударил по голове, причинив тяжелую травму. Два месяца спустя, в ночь на 12 марта, мужчина во время ссоры зарезал девочку и, чтобы скрыть преступление, сжег ее тело. В момент совершения убийства он также был пьян.

"Мурманский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и приговором от 21 января 2021 года признал жителя Мурманска виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остального срока наказания - в исправительной колонии особого режима", - сообщили в ведомстве.

Чтобы раскрыть эти преступления, следователи провели более 30 экспертиз и допросили более сотни свидетелей. Поисками пропавшего ребенка занимались свыше 300 человек, которые осматривали заброшенные здания, гаражи и канализационные шахты. Кроме того, специалисты использовали дроны. Раскрыть преступление удалось благодаря камерам наружного наблюдения. Впоследствии на обивке ванной комнаты в квартире, где жил подсудимый, эксперты обнаружили замытые следы крови. Это и помогло установить причастность мужчины к убийству ребенка.

"Несмотря на то, что преступник полагал, что полностью уничтожил тело, привлеченные сотрудники Кольского научного центра РАН в результате проведения уникальной химической экспертизы, в ходе которой было выполнено несколько десятков экспериментов, установили в обнаруженных золе и пепле наличие микроэлементного состава, характерного для зольного остатка организма человека", - пояснили в Следственном комитете.

По данным следствия, ранее осужденный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за сексуальное насилие.