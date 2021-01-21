В Перми бабушка несколько лет не пускала внучку в школу, держа ее дома взаперти

ПЕРМЬ, 21 января. /ТАСС/. Пожилая жительница Перми несколько лет держала взаперти свою 11-летнюю внучку, не давая ходить ей в школу, а также не разрешала ей переехать к родной матери в более комфортные условия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю.

"11-летняя девочка несколько лет не посещала общеобразовательную школу, редко появлялась на улице, ни с кем не контактировала. Единственным кругом ее общения была престарелая родственница, которая полностью изолировалась от внешнего мира <..> Судебные приставы Орджоникидзевского района города Перми убедили пожилую женщину вернуть внучку матери", - сказано в сообщении.

Кроме того, женщина накопила долги по коммунальным платежам, в ее частном доме отключили газ, которым отапливалось помещение. По информации УФССП, еще до возбуждения исполнительного производства к пенсионерке приходили представители органов опеки и попечительства, сотрудники полиции, но она не открывала им дверь и не шла на контакт. Мать девочки не смогла мирно решить ситуацию с бабушкой и обратилась в суд, по решению которого ребенок был ей передан для дальнейшего проживания.