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В МГУ не обнаружили взрывных устройств после сообщений об угрозе взрыва

Спецслужбы полностью обследовали здание

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спецслужбы обследовали здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова после сообщений об угрозах взрыва. Взрывные устройства обнаружены не были, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об угрозах взрыва, которые поступили руководству МГУ, а также о требовании перевести 800 тыс. рублей.

"Здания полностью обследованы спецслужбами. Завтра сотрудники будут работать в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, отметив, что взрывные устройства обнаружены не были.

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