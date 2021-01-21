Мосгорсуд 28 января начнет слушать дело депутата Белоусова о получении взятки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский городской суд 28 января приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки в 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"21 января 2021 года в Мосгорсуде состоялось оглашение предварительного слушания по уголовному делу в отношении Белоусова В. В. и Бутаковой М. Ф. Судебное заседание назначено на 28 января 2021 года в 10:30 мск", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил в каком режиме будет проходить судебный процесс.

В конце сентября прошлого года Челябинский областной суд, куда ранее поступило дело в отношении депутата, направил дело в Мосгорсуд. Это уголовное дело не подсудно Челябинскому областному суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва. Получение участниками организованной группы с июня 2011 года по декабрь 2012 года части взятки в размере свыше 89 млн рублей в Челябинске, как отражено в обвинительном заключении, не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела, отметили ранее в челябинском суде.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму более 3 млрд рублей. Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Белоусов с согласия Госдумы был лишен депутатской неприкосновенности и привлечен к уголовной ответственности. Юревич скрылся и был объявлен в международный розыск.