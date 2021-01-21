Следователи в Ленобласти спустя 17 лет нашли подозреваемого в жестоком убийстве девушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве молодой женщины в Ленинградской области, которое было совершено в 2003 году и до сих пор оставалось нераскрытым. Об этом в четверг сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"В рамках расследуемого уголовного дела в результате следственных действий был задержан 45-летний мужчина, являющийся знакомым потерпевшей, который дал признательные показания в убийстве девушки", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что осенью 2003 года в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области, обвиняемый проводил 22-летнюю потерпевшую домой. Мужчина предложил девушке вступить с ним в интимную близость, а после ее отказа совершил насильственные действия и задушил.

Подозреваемого удалось найти благодаря проведенным экспертизам и составлению психологических портретов людей, связанных с убитой.

Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи намерены добиться в суде заключения его под стражу.