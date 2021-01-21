Кабмин Украины проведет экстренное заседание в связи с гибелью людей в Харькове

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Правительство Украины соберется в четверг на экстренное заседание в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", - отметил он.

Пожар в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" произошел в четверг. По данным Государственной службы по ЧС, всего в огне погибли 15 человек, 9 были спасены и госпитализированы. Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По данному факту заведено уголовное дело по статье 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".