Энергетики трети регионов СЗФО ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Россети" ввели режим повышенной готовности в четырех регионах СЗФО, в том числе в Мурманской области и в Республике Карелия, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"В четырех регионах Северо-Запада - Республике Карелия, Ленинградской, Новгородской и Мурманской областях - в зоне ответственности "Россетей" введен режим повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий: сильный мокрый снег, метель и гололед. В случае необходимости к ликвидации последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы 623 аварийные бригады", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ликвидировать возможные последствия стихии будет группировка из 2,8 тыс. специалистов, в распоряжении которых находится более 1,1 тыс. единиц техники. "106 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 26,6 МВт готовы в нештатных ситуациях обеспечить резервное питание социально значимых объектов", - говорится в сообщении.