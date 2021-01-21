Кадыров сообщил, что жизням раненных в ходе спецоперации силовиков ничто не угрожает

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Жизням пяти сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе спецоперации по ликвидации бандгруппы Бютукаева, ничто не угрожает. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте" после посещения больницы.

"Двое помещены в реанимационное отделение, так как находились в тяжелом состоянии при поступлении. Сейчас их жизням ничто не угрожает. Трое полицейских проходят лечение в обычных палатах нейрохирургического и травматологического отделений. При общении с ними было видно, что их совершенно не беспокоят полученные раны, каждый с большим нетерпением желает поскорее вернуться в строй на защиту нашего великого Отечества", - написал Кадыров.

В среду Кадыров заявил об уничтожении в Чечне банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. Кадыров лично разработал план спецоперации и провел ее вместе с полком полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Уже опознаны Бютукаев, Саралиев, Базаркаев, Доршаев. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. В частности, за информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение в 5 млн рублей. В отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем").