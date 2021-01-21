Прокуратура Коми начала проверку по сообщениям о нападениях собак на людей в Ухте

СЫКТЫВКАР, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура Республики Коми организовала проверку по сообщениям СМИ и социальных сетей о нападениях безнадзорных собак на жителей города Ухты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с появившимся в средствах массовой информации и сети интернет сообщениями о нападениях на людей беспризорных собак в Ухте прокуратура Республики Коми организовала проверку. В рамках ее проведения завтра, 22 января, заместитель прокурора республики [Владимир] Никонов вместе с заместителем руководителя СУ СКР по Республике Коми Кондратием Степановым проведут прием жителей Ухты по данному вопросу", - говорится в сообщении.

В середине декабря в Ухте на территории складских помещений стая собак напала на 46-летнюю женщину и 53-летнего мужчину. Женщина погибла от массивной кровопотери и обширных повреждений. Мужчина едва остался жив благодаря помощи случайного очевидца на машине. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. 19 января в ухтинском поселке Ветлосян свора собак напала на 10-летнюю девочку. У ребенка зафиксированы следы от укусов на руках и ногах, она находится на амбулаторном лечении дома. Накануне в среду от собак пострадал 19-летний местный житель, он получил рваные раны рук. В связи с возросшей агрессивностью безнадзорных собак в городе объявили режим повышенной готовности. Следственное управление СК РФ по региону расследует уголовное дело о халатности, возбужденное в декабре по факту смерти женщины от укусов животных (ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). В рамках этого дела следователи проведут проверки по другим инцидентам.

Как рассказал ТАСС руководитель управления ЖКХ Ухты Валерий Барков, в рамках действующего режима муниципальное предприятие "Ухтаспецавтохозяйство" ведет отлов собак. "Сегодня выезжали в поселок Ярега, на Клубную дважды и в другие районы города по сигналам горожан", - сказал Барков.

В единой дежурной диспетчерской службе Ухты ТАСС сообщили, что звонки о наличии стай собак в городе поступают каждый день.

В середине декабря мэр Ухты Магомед Османов заявлял журналистам, что муниципалитет будет добиваться разрешения на эвтаназию безнадзорных собак, иначе такие случаи будут повторяться, городская администрация ежедневно получает сообщения об инцидентах с собаками. Госсовет Коми готовит соответствующее обращение в Федеральное собрание и правительство РФ по проблеме безнадзорных собак, добиваясь поправок в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".