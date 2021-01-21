В Северной Осетии полиция проверяет обстоятельства нападения неизвестных на журналиста

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Полиция проводит доследственную проверку после нанесения побоев журналисту в Северной Осетии, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике. В Союзе журналистов России (СЖР) заявили, что нападение было совершено на журналиста Руслана Тотрова.

"В МВД по Республике Северная Осетия-Алания проводится доследственная проверка по факту нанесения телесных повреждений журналисту одного из республиканских СМИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дежурную часть МВД по республике поступило сообщение из больницы во Владикавказе о том, что туда с травмой челюсти обратился журналист одного из республиканских средств массовой информации. По его словам, в отношении него были совершены противоправные действия в помещении на улице Баллаева. В настоящее время полицейские проводят комплекс разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.

В свою очередь в СЖР заявили, что возмущены нападением и требуют тщательного расследования и соответствующей правовой оценки инцидента с Тотровым. "По предварительной информации, нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии, связанными с расследованием "дела Инала Джабиева", - сообщается на сайте СЖР. Там также отмечается, что союз при необходимости окажет Тотрову юридическую помощь.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева сообщила журналистам, что глава государства Анатолий Бибилов "не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и тем более проявленной в виде рукоприкладства". "В администрации президента инцидент расценивают как провокацию и надеются на скорейшее выяснение всех обстоятельств нападения на журналиста", - отметила Гассиева.

Дело Джабиева

В конце августа 2020 года в Южной Осетии прошли протесты с требованием отставки правительства, вызванные смертью Инала Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Правительство Южной Осетии ушло в отставку. Бибилов заявил, что под следствием в связи со смертью Джабиева находятся восемь человек, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".

В конце августа парламент республики потребовал от президента отставки генпрокурора Урузмага Джагаева "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства". Позже 17 из 34 депутатов парламента, не дождавшись ответа президента, заявили о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генпрокурора. Это не позволяет парламенту собрать кворум для принятия решений, в том числе по утверждению кандидатуры нового премьера и принятия бюджета страны. Республика начала год без утвержденного главного финансового документа, ранее в Минфине Южной Осетии заявляли, что из-за непринятия поправок в бюджет-2020 могут потеряны 79,7 млн рублей, которые Россия выделила Южной Осетии для борьбы с коронавирусом.

В начале декабря семья Джабиева организовала бессрочную акцию протеста, требуя справедливого расследования и отставки генерального прокурора. Акция продолжается до сих пор, в среду вдова погибшего Оксана Сотиева объявила о создании общественного движения "Закон. Справедливость. Инал Джабиев".