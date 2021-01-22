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Шесть землетрясений произошли за сутки рядом с Курильскими островами

Их магнитуда составила от 2,2 до 4,6

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали за последние 24 часа в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) шесть землетрясений магнитудой до 4,6. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда землетрясений составила от 2,2 до 4,6. Глубина очагов - от 20 до 252 км. В основном эпицентры располагались рядом с южной группой Курильских островов", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков пока не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

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