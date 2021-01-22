Три человека пострадали при пожаре жилого дома в Екатеринбурге

ТАСС, 22 января. Трех человек госпитализировали в Екатеринбурге после пожара в 10-этажном жилом доме в ночь на пятницу, еще 52 человека эвакуированы в ходе тушения возгорания. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На площади 15 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире на шестом этаже 10-этажного жилого дома. Огнеборцами по лестничным маршам эвакуированы 52 человека, из них 29 спасены с помощью дыхательных аппаратов, в том числе восемь детей. В результате пожара пострадали три человека, направлены в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших удовлетворительное. Пожарные ликвидировали огонь в течение 10 минут. В тушении были задействованы 27 человек и восемь единиц техники. Устанавливаются причины пожара.