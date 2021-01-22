В Улан-Удэ вынесли приговор водителю, сбившему двух пешеходов на остановке

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Водителя из Улан-Удэ, задавившего двух пешеходов на трамвайной остановке, приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Бурятии.

"Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года", - сообщили в прокуратуре, добавив, что приговор в законную силу не вступил.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

В октябре 2019 года мужчина, управляя технически исправным автомобилем, вблизи трамвайной остановки на улице Терешковой в Улан-Удэ не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Он наехал на людей, находившихся на остановке. В результате ДТП два человека - мужчина и женщина - погибли.