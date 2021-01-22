Конгрессмен-республиканец пытался пронести пистолет в зал заседаний Палаты представителей

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Полиция Капитолия США расследует сообщения о том, что конгрессмен-республиканец Энди Харрис в четверг пытался пронести пистолет в зал заседаний Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщила телекомпания NBC.

"Один из присутствовавших сотрудников безопасности увидел огнестрельное оружие у конгрессмена Харриса и передал эту информацию своему начальству", - заявил представитель полиции Капитолия телекомпании. Он уточнил, что Харрис не смог пронести пистолет в зал.

На прошлой неделе новый парламентский пристав в Палате представителей Тимоти Блоджетт ввел правила, согласно которым конгрессмены теперь должны проходить досмотр с помощью рамок металлодетектора, прежде чем войти в зал заседания нижней палаты американского законодательного органа.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.