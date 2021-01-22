Начальника управления в мэрии Владивостока задержали по подозрению во взяточничестве

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Следователи в пятницу задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере начальника управления муниципальной собственности Владивостока, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня по подозрению в получении взятки задержан начальник управления муниципальной собственности города Владивостока", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, в октябре 2020 года задержанный, второй фигурант и гражданин, в пользовании которого находился земельный участок в пригороде Владивостока, договорились о передаче взятки в 3,7 млн рублей за оформление земли на подставное лицо, имеющее льготы при получении участков. После этого должно было произойти переоформление земли на фактического пользователя.

Первую часть взятки в 1 млн рублей посредник передал сотруднику администрации в декабре 2020 года, а вторая часть взятки в размере 2,7 млн рублей была передана посреднику 19 января 2021 года. Вторая передача проводилась под наблюдением сотрудников регионального управления УФСБ России.

Как сообщала в четверг пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, следственные органы возбуждали уголовное дело в отношении заместителя начальника управления муниципальной собственности Владивостока, который подозревается получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Он вместе с посредником уже заключен под стражу.