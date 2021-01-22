Мать с ребенком погибли при пожаре в частном доме в Брянской области

ТАСС, 22 января. Тела двух человек, в том числе ребенка 2015 года рождения, обнаружены при тушении пожара в частном жилом доме, который произошел в ночь на пятницу в Брасовском районе Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 02:35 мск 22 января поступило сообщение о пожаре в поселке Воронов Лог Брасовского района. В 04:50 пожар был ликвидирован. При ликвидация последствий пожара обнаружены погибшие мать и ребенок - женщина 1976 года рождения и мальчик 2015 года рождения", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, горение происходило по всей площади дома - 54 кв. метра. Причина пожара устанавливается.