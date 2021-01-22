Полицейские в Удмуртии задержали 14 человек по подозрению в сбыте наркотиков

ИЖЕВСК, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Удмуртии задержали 14 человек, в том числе из Кировской, Нижегородской и Калининградской областей, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обороте наркотических средств. Полицейскими задержаны 14 человек - жители Удмуртской Республики, Кировской, Нижегородской и Калининградской областей", - сказано в сообщении.

Следствие считает, что молодые люди и девушки в возрасте от 19 до 35 лет несколько месяцев через специально созданный интернет-магазин занимались сбытом синтетических и растительных наркотиков, они оборудовали закладки и тайники в лесополосах на территории Удмуртии и соседних регионов. При этом лично друг с другом участники преступного сообщества (региональные и межрегиональные курьеры) знакомы не были, общались через интернет.

По всем фактам хранения и покушения на сбыт наркотиков возбудили уголовные дела, кроме того, следователями возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе (преступной организации)"). Четверых подозреваемых поместили под домашний арест, остальные участники преступного сообщества содержатся в следственном изоляторе.

"Также полицейскими установлена причастность четверых участников к легализации денежных средств, полученных в качестве оплаты за незаконный оборот наркотических средств, на сумму более 1 млн рублей. За совершенные указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - добавили в пресс-службе.