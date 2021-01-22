Прокурор Москвы поручил провести проверки в связи с ростом травм детей зимой

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Прокурор Москвы поручил провести прокурорские проверки в связи с ростом детского травматизма в столице зимой. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"В связи с участившимися случаями детского травматизма прокурор Москвы Денис Попов поручил организовать надзорные мероприятия и дать оценку исполнению федерального законодательства ответственными органами и организациями при содержании, эксплуатации, обслуживании склонов, горок и иных оборудованных в Москве мест для зимних видов спорта и отдыха, их соответствию требованиям безопасности, правилам установки и расположения".

Кроме того, прокуроры проанализируют соблюдение требований безопасности в организациях, осуществляющих прокат инвентаря для катания со склонов и горок. "Мы проверим соблюдение требований федерального законодательства в местах для отдыха и досуга, используемых в том числе несовершеннолетними для катания на лыжах, тюбингах, санях и других приспособлениях. Отдельное внимание прокуроры обратят на наличие визуальной информации о правилах использования либо запрете катания, эксплуатационной документации, имеющиеся ограничения, технику безопасности, а также удаленность таких объектов от линий электропередач, автомобильных дорог, заборов и иных потенциально опасных объектов", - добавила Нефедова.

Прокурор поручил принципиально реагировать на каждый факт нарушения, незамедлительно принимать весь спектр мер прокурорского реагирования для их устранения и обеспечения безопасности детей.