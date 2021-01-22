В Воронеже арестовали мужчину, распылившего баллончик в лицо тележурналисту

ВОРОНЕЖ, 22 января. /ТАСС/. Следователи в Воронеже предъявили обвинение 33-летнему мужчине, который помешал журналисту федерального телеканала снять сюжет и распылил ему в лицо газовый баллончик. Мужчина взят под стражу, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 12 ноября корреспондент программы, выходящей на федеральном телеканале, по редакционному заданию пришел в офис одной из коммерческих юридических организаций Воронежа, но не смог снять сюжет, так как 33-летний сотрудник учреждения распылил ему в лицо газовый баллончик. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с применением насилия").