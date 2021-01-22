Двух бывших полицейских на Кубани подозревают в фальсификации доказательств по делу

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт фальсификации доказательств двумя бывшими сотрудниками полиции, следователи региона возбудили в отношении них уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"На основании материалов, поступивших из УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела дознания отдела МВД по Темрюкскому району по подозрению в организации фальсификации по уголовному делу (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 303 УК РФ) и бывшего дознавателя этого же отдела по подозрению в фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в 2017 году, будучи еще сотрудниками, они проводили проверку по факту задержания на посту ДПС автомобиля, перевозившего алкоголь без сопроводительных документов, в протокол был внесен объем выявленной спиртосодержащей жидкости, возбуждено уголовное дело, затем в протоколе осмотра места происшествия исправили объем обнаруженной жидкости, уменьшив ее количество.

В ГУ МВД России по Краснодарском краю журналистам добавили, что по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой примут соответствующее решение.