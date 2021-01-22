Фигуранта дела о хищениях в музее-заповеднике "Петергоф" осудили на 3,5 года условно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы условно гендиректора частной фирмы Сергея Железкина, который занимался обналичиванием денежных средств, похищенных у государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф". Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Железкина признали виновным в двух эпизодах пособничества в присвоении и растрате (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Как было установлено на суде, Железкин занимался легализацией денег, в том числе более 42,6 млн рублей, похищенных у ГМЗ "Петергоф", которые музей-заповедник получил от Министерства культуры на ремонт причала.

По данному делу также проходил заместитель директора музея Виктор Сорокин, который после задержания был сначала заключен в СИЗО, затем переведен под домашний арест, а после отпущен под подписку о невыезде. Сорокин не попал под суд, так как умер в 2018 году. В пресс-службе регионального управления ФСБ, которое занималось расследованием дела, тогда не стали комментировать, будет ли прекращено расследование в связи со смертью обвиняемого.

Третьим фигурантом дела был Алексей Завгородний, его также приговорили трем с половиной годам лишения свободы условно в 2018 году.