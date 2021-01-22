Количество несчастных случаев на МЖД в 2020 году снизилось на 13%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число несчастных случаев на Московской железной дороге (МЖД) снизилось на 13% в прошлом году по сравнению с 2019 годом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МЖД.

"В 2020 году количество несчастных случаев с гражданами на МЖД снизилось более чем на 13% (с 848 до 736) по сравнению с 2019 годом. В результате происшествий пострадало на 116 человек меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Заметное снижение зарегистрировано в регионах с интенсивным движением поездов - Москве и Московской области: на 18 и 22 случая меньше. В частности, это стало возможно благодаря развитию пассажирской инфраструктуры в рамках реализации проектов МЦД. Так, на Белорусском направлении МЖД количество несчастных случаев снизилось на 43%, на Савеловском - на 34,4% по сравнению с 2019 годом.

Основной причиной несчастных случаев является нарушение пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки спрыгнуть или забраться на платформу.

"Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Совместно с представителями транспортной полиции организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути", - добавляется в материале.