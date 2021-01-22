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Прокуратура возбудила уголовное дело после инцидента на предприятии в Татарстане

Ранее в результате разрыва емкости погибли два человека

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту разрыва емкости на предприятии в Сармановском районе республики, в результате которого погибли два человека и пострадал один. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По факту инцидента в Сармановском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре", - говорится в сообщении.

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