В Адыгее экс-главу сельского поселения подозревают в злоупотреблении полномочиями

МАЙКОП, 22 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы местного самоуправления Кировского сельского поселения Майкопского района Адыгеи, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По данным следствия, экс-глава сельского поселения утвердил табель учета рабочего времени, согласно которому водителю муниципалитета была выплачена зарплата в размере более 9 тыс. рублей за якобы выполненную работу в период с 12 января по 1 февраля 2019 года. Хотя фактически работник своих трудовых обязанностей не исполнял и на рабочем месте не появлялся. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи, по которой оно возбуждено, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, добавили в пресс-службе.