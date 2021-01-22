{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Адыгее экс-главу сельского поселения подозревают в злоупотреблении полномочиями

По данным следствия, подозреваемый утвердил табель учета рабочего времени, согласно которому водителю муниципалитета выплатили зарплату за якобы выполненную работу, хотя фактически работник своих трудовых обязанностей не исполнял и на рабочем месте не появлялся

МАЙКОП, 22 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы местного самоуправления Кировского сельского поселения Майкопского района Адыгеи, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По данным следствия, экс-глава сельского поселения утвердил табель учета рабочего времени, согласно которому водителю муниципалитета была выплачена зарплата в размере более 9 тыс. рублей за якобы выполненную работу в период с 12 января по 1 февраля 2019 года. Хотя фактически работник своих трудовых обязанностей не исполнял и на рабочем месте не появлялся. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи, по которой оно возбуждено, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияАдыгея
Дело против замглавы ПФР Алексея Иванова
Следствие по делу экс-замглавы ПФР Иванова о получении взятки завершено
Ему предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил источник
Читать полностью