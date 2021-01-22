В Москве арестовали сиделку, обвиняемую в убийстве пожилой женщины

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО сиделку, обвиняемую в убийстве пожилой женщины, за которой она ухаживала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление в отношении Гульчахры Айдаровой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта 2021 года", - сказала собеседница агентства.

20 января в квартире жилого дома в Угловом переулке было обнаружено тело 82-летней женщины с колото-резаным ранением в области шеи. По подозрению в совершении убийства была задержана 31-летняя сиделка, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит, каким образом женщина была трудоустроена в данную семью. Ранее источник ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, подозреваемая страдает психическим расстройством.