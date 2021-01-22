В Ингушетии возбудили дело из-за смерти женщины после пластической операции

МАГАС, 22 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ингушетии из-за смерти женщины после пластической операции, которую ей сделали в одной из частных клиник региона, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

"Установлено, что 5 января в частной клинике ООО "Вип-Клиник Амина" 49-летней местной жительнице была проведена пластическая медицинская процедура "липосакция" стоимостью 160 тыс. рублей. После чего пациентке стало плохо, в крайне тяжелом состоянии ее отвезли в больницу, однако по дороге женщина скончалась. Прокуратура Назрани проверила законность предоставления медицинских услуг, по итогам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, медицинскую процедуру провели в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь. Кроме того, прокуратура установила, что клиника оказала женщине медицинские услуги без соответствующей лицензии на осуществление такой медицинской деятельности, а также без получения информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора республики.