В Подмосковье в 2020 году выявили 15 преступников благодаря экспертизе геномной информации

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в течение прошлого года установили в Подмосковье 15 человек, совершивших преступления, благодаря экспертизе образцов, которые содержат геномную информацию. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Московской области по итогам расширенной коллегии главка.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году правительством Московской области и ГУ МВД реализуется совместный проект, направленный на получение геномных профилей ранее судимых лиц. "В рамках этой работы сотрудниками полиции передано в Бюро судебно-медицинской экспертизы более 2,5 тыс. образцов, содержащих геномную информацию. По результатам проведенных экспертиз установлено 15 лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких", - сказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в главке, комплексный подход к решению проблем борьбы с преступностью позволил в 2020 году сохранить в Московской области тенденцию к сокращению общего количества зарегистрированных преступлений. Оно по итогам года уменьшилось на 4%. Кроме того, на 15% снизилось число убийств, на 26% - разбойных нападений, на 7% - грабежей, на 12% - краж (в том числе на 11% - из квартир, на 26% - автотранспорта) и на 24% - вымогательств.

В прошлом году полицейские Подмосковья раскрыли 47 тыс. преступлений, выявили более 32 тыс. лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния. Также благодаря реализации комплекса профилактических мероприятий, организации работы нарядов полиции в системе единой дислокации удалось сократить количество преступлений в общественных местах.

С применением возможностей правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" раскрыто 1 994 преступления, выявлено более 8 тыс. административных правонарушений.