Самолет с технической неисправностью вынужденно вернулся в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности. Об этом ТАСС сообщили в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Сегодня, 22 января, в 19:11 мск в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании "Россия", вылетевший ранее в Москву. На его борту находились 124 пассажиров и четыре члена экипажа. Во время полета от экипажа поступила информация о технической неисправности", - говорится в сообщении.

Аэропорт работает в штатном режиме. Вопрос об отправке пассажиров рейса в Москву решается.