Два человека погибли в ДТП в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на автодороге Астрахань - Марфино в Астраханской области, в результате ДТП погибли двое пассажиров одной из машин, оба водителя госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в пятницу.

"Лобовое столкновение двух автомобилей, оба водителя госпитализированы. Два пассажира автомобиля ВАЗ-2112 погибли", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что ДТП произошло на региональной автомобильной дороге Астрахань - Марфино в Володарском районе Астраханской области. На месте работают сотрудники ДПС, причины аварии устанавливаются.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, погибшим пассажирам было по 17 лет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области, ДТП произошло в 18:10 (17:10 мск). Личным составом производилась деблокировка пострадавших. На месте аварии работают пять человек и одна единица техники.