Коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из Аргентины в РФ могут распустить

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Коллегию присяжных по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны могут распустить из-за болезни одного из заседателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц.

"Судебное заседание сегодня отложили на понедельник из-за того, что один из присяжных заявил о своей болезни. В том случае, если медики выявят у него ковид, то вся коллегия присяжных будет распущена и снова начнется их отбор, потому что они [присяжные] все вместе находятся в тесном общении друг с другом, а после подтверждения заражения коронавирусной инфекцией одним из них им придется уйти на карантин", - рассказал защитник.

Дорогомиловский суд Москвы с участием коллегии присяжных заседателей приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина в ноябре прошлого года. Все фигуранты отвергают свою причастность к инкриминируемому преступлению.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.