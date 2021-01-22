После гибели начальника пожарного караула ГУ МЧС по Белгородской области возбудили дело

ТАСС, 22 января. Следователи возбудили уголовное дело после гибели в здании бывшей насосной станции в селе Сорокино Старооскольского района Белгородской области 22-летнего начальника караула пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Белгородской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Старого Оскола, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 58-летний собственник бывшей насосной станции в селе Сорокино использовал ее как подсобные помещения, в одной из его частей проживал охранник расположенной поблизости базы отдыха. В среду на бывшей насосной станции случилось возгорание, после его ликвидации было найдено тело погибшего охранника, а начальник пожарного караула ГУ МЧС России по Белгородской области с напарником направились в обход строения для проверки.

"В густом задымлении начальник пожарного караула не заметил технологический колодец и упал в него на глубину 15 м. Колодец не был закрыт, в открытом состоянии не отвечал требованиям безопасности, подозреваемый не предупредил пожарных о его наличии. Несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь, 22-летний потерпевший скончался", - говорится в сообщении пресс-службы.