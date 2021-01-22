Тамбовская полиция возбудила дело из-за стрельбы из автомата в центре Мичуринска

ТАМБОВ, 22 января. /ТАСС/. Тамбовская полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из автомата во время движения свадебного кортежа в Мичуринске. Никто из жителей в ходе инцидента не пострадал, сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

"По факту стрельбы в городе Мичуринске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 ("Хулиганство")", - сообщил Жданов, уточнив, что во время инцидента никто не пострадал.

По данным пресс-службы, правонарушителем оказался 22-летний местный житель, который находился в одной из машин свадебного кортежа, стреляя во время движения в воздух из автомата. Полицейские оперативно задержали молодого человека и изъяли светозвуковой охолощенный автомат Калашникова калибра 5,45 мм, который, со слов владельца, был куплен в специализированном магазине.

В настоящий момент оружие находится на экспертизе. "Сотрудниками ГИБДД в отношении водителей, которые двигались в свадебном кортеже, составлено 19 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения", - уточнили в пресс-службе.